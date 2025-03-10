تسريب مواصفات هاتف ريلمي Narzo 80x قبل إطلاقه

كشفت تسريبات جديدة تفاصيل مهمة حول هاتف ريلمي المنتظر Realme Narzo 80x، والذي من المتوقع أن يتم طرحه ضمن الفئة المتوسطة، وقد تم الكشف عن أهم مواصفاته قبل الإعلان الرسمي.

تسريب مواصفات هاتف ريلمي Realme Narzo 80x

جاءت أحدث المعلومات في تقرير من موقع 91Mobiles، حيث أكدت مصادر أن هاتف Realme Narzo 80x الذي يحمل الرقم النموذجي RMX3944، وهو نفس الرقم الذي تم إطلاقه سابقا Realme P3x من ريلمي، لذا من المتوقع أن يقدم نفس المواصفات تقريبا.



إذا كان Realme Narzo 80x هو نسخة معاد تسميتها من هاتف ريلمي Realme P3x، فمن المتوقع أن يقدم بعض المواصفات التي قد تكون متشابهة، حيث تم إطلاق طراز P3x مع شاشة من نوع LCD يبلغ قياسها 6.72 بوصة، بدقة FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات اللمس 240 هرتز.

تسريب مواصفات هاتف ريلمي Realme Narzo 80x

أما من حيث الأداء، يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme P3x بواسطة معالج ميدياتك من نوع MediaTek Dimensity 6400، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل سعتها إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 128 جيجابايت.

ويدعم هاتف ريلمي Realme P3x، بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

من بين الميزات الأخرى البارزة للهاتف، كاميرات خلفية مزدوجة الرئيسية مزودة بعدسة بدقة 50 ميجابكسل، ويدعم الهاتف تتوسيع ذاكرة التخزين عبر بطاقة microSD، بالإضافة إلى تصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار.

وسيتم إطلاق هاتف ريلمي Realme Narzo 80x بثلاثة خيارات لتخزين الذاكرة، تشمل 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

بالنسبة للألوان، من المقرر أن يأتي الهاتف بلونين هما الذهبي المشمسي والمحيط العميق، وبما أن هاتف ريلمي السابق Realme Narzo 70x تم إطلاقه في شهر أبريل 2024، فمن المحتمل أن يتبع هاتف Realme Narzo 80x نفس الجدول الزمني للإصدار.