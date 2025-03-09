قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
سوريا.. الشيباني يعلن محاسبة كل من تورط في زعزعة الأمن غربي البلاد
القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى فى أجواء القنيطرة بسوريا
حسام موافي يحذر مرضى الكلى من انخفاض ضغط الدم.. فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام
فريق كامل .. غيابات بالجملة تضرب الأهلي في قمة الزمالك
لخدمة فريق معين.. كمال درويش ينتقد قرعة الدوري
مفتي الجمهورية: الزوجة ليست مجبرة على مساعدة الزوج في مصروفات المنزل
فتاة: بحب الرسم و في ناس بتقول إنه حرام هل عليا ذنب؟.. علي جمعة يجيب
قرار مفاجئ من كولر بشان حارس مرمي الأهلي أمام الزمالك
دفاع النواب: يوم الشهيد خالد بتاريخ الوطن ومحفور بوجدان المصريين
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتاة: بحب الرسم و في ناس بتقول إنه حرام هل عليا ذنب؟.. علي جمعة يجيب

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة
فتاة تسأل الدكتور علي جمعة
محمد شحتة

وجهت إحدى الفتيات، سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (أنا بحب الرسم بس في ناس بتقول إنه حرام وهاخد عليه ذنب.. هل هو حرام فعلا؟

التمثال المجسم

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين والدنيا" المذاع طوال شهر رمضان، إن النبي يقول عن الرسم وهو ينهى عما أسماه في لغة العرب الصورة أي التمثال المجسم المعبود فقال النبي (إلا رقما في ثوب) أي خطوط تم رسمها في الثوب.

وأضاف علي جمعة، أنه بالنسب لحكم النحت فهو متعلق بالنحت من أجل العبادة، منوها أن سيدنا سليمان كان يصنع التماثيل ولم تكن للعبادة وإنما من أجل الزينة أو التعليم أو الحماية في الحرب.

وأشار إلى أن التماثيل لم يكن مقصود بها العبادة وبالتالي لا يندرج عليها حكم التحريم ولا هي الصورة التي يأتي صاحبها يوم القيامة ويأمره الله بالنفخ في التمثال إن كان غرضه في الصنع العبادة.

وأكد علي جمعة، أن هناك في العالم أناس قد يعبدون التماثيل وقد يطلبون هذا الأمر وصنع تمثال لهم، ففي هذه الحالة يحرم صناعة التمثال لهم.

حكم الرسم في الإسلام

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم الرسم على أقوال، فمنهم من ذهب إلى التحريم مطلقًا؛ لعموم الأدلة الواردة في ذلك.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أن من العلماء من ذهب إلى التحريم إذا كانت هذه الرسومات لكائنات حية تامة، ومنهم من ذهب إلى الإباحة والجواز، وهذا ما نرجحه إذا لم يكن الغرض من هذه الرسومات التعظيم، أو مضاهاة لخلق الله جل وعز أو إظهار ما أمر بستره، ولا فرق في ذلك سواء أكان الرسم عن طريق الفوتوشوب أم باليد.

واستشهد المركز، بقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» صحيح البخاري.

حكم الرسم فتاوى الشباب صناعة التماثيل على جمعة نور الدين والدنيا حكم النحت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد سيد زيزو

ناقد رياضي: والد زيزو وافق على عرض الأهلي وبانتظار التنفيذ

الزمالك

5 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح

هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح ؟.. الإفتاء توضح

الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات

الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم

ماتوا في حادثة بالسعودية.. رحيل موجع للمهندسة فاطمة عبد الحليم ووالدتها

الأهلي

صدمة قبل القمة.. غياب نجم كبير عن الأهلي في مواجهة الزمالك

وزير التربية والتعليم

يُرضي جميع الطلاب.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريبا

الإسماعيلي

حقيقة بيع استاد الإسماعيلي .. نصر أبوالحسن يكشف المستور |تفاصيل

ترشيحاتنا

المكسرات

المكسرات النيئة أم المحمصة: أيهما صحي أكثر؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: السهر طوال شهر رمضان يعرضك لـ 7 مشاكل صحية.. كيف تؤثر الأندومي على الصحة الإنجابية؟

النوم

كيف تتغلب على مشاكل النوم فى رمضان؟.. 5 نصائح

بالصور

الحرارة هتوصل 30| موعد نهاية الشتاء وأمشير ..ومفاجآة عن طقس آخر رمضان

حالة الطقس
حالة الطقس
حالة الطقس

5 طرق لعلاج مرض الكبد الدهني

الكبد للدهني
الكبد للدهني
الكبد للدهني

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. استعلم عن فلوسك من هنا

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

إنتصار : رحبت بظهوري بدون مكياج فى إش إش .. وتدربت بـ كوافير من أجل مسلسل 80 باكو l حوار

إنتصار
إنتصار
إنتصار

فيديو

مى القاضي

فيفي عبده قالت مفاجأة عنها.. جدل حول ظهور مي القاضي ببدلة رقص

بدرية طلبة

انهارت على الهوا.. بدرية طلبة تروي اللحظات الأخيرة لزوجها الراحل

إنتصار

إنتصار : رحبت بظهوري بدون مكياج فى إش إش .. وتدربت بـ كوافير من أجل مسلسل 80 باكو l حوار

أحمد حسن

العند سبب رحيلي عن الأهلي.. أحمد حسن يكشف أسراره ويختار أسطورة الكرة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد