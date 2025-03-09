برلمانية: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا أوطانهم الحياة

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة االوطن، أن احتفال مصر قيادة وحكومة وشعبا بذكري "يوم الشهيد" الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام اعترافًا بالجميل وفضل شهدائنا العظماء علي الوطن ومقدراته، وإحياءً لذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.



وقالت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن تضحيات شهداءنا فخر وإعتزاز للامة العربية عامة وللمصريين خاصة، وأن يوم الشهيد محطة لاستذكار العطاءات المخلصة، ورد جزء من الجميل والوفاء لمن قدموا أنفسهم ودماءهم الطاهرة الزكية فداء للوطن، ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية في ميادين العزة والكرامة والشرف.



وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بالنواب، إن الحياة هي أغلى ما يملك الإنسان، والتضحية بالحياة أعلى مراتب البذل والعطاء، ولا تكون إلا تعبيراً عن الاقتناع والإيمان غير المحدود بأداء الواجب، فالشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا لأوطانهم الحياة، قائله: "شهدائنا الأبرار سيبقون على الدوام علامة مضيئة ونجومًا ساطعة في تاريخ البلاد، نستلهم من بطولاتهم وتضحياتهم الدروس والعبر، ويستذكر من بذلهم وعطائهم العمل والانجاز، وحماية الوطن ومقدراته".



ووجهت نائبة حماة الوطن نداء للشعب المصري بمناسبة هذه الذكري الخالده : "علموا أولادكم أن هناك أرواحا عشقت الموت كى تهب أوطانها الحياة، ضحت بأغلى ما تملك من أجل أن شمس الوطن مشرقة، علموهم قيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيل ورا جيل".



وأختتمت نيفين حمدي بالاشادة بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة من تضحيات لا تقدر بثمن لكي تنعم مصر بالأمن والأمان، موجه التحية والتقدير والثناء لابطال مصر العظماء الذين فدوا وطننا الغالي بأرواحهم ، كما وجهت تحية شكر وتقدير لأمهات وزوجات وبنات شهداء الوطن قائله لهم " قدمتم دروسا في الانتماء والتضحيه والصمود وحب الوطن" ، وكل عام وانتم بخير