بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في ليلة 10 رمضان

أقبل عدد كبير من المصلين على الجامع الأزهر في أجواء دينية من شهر رمضان على لأداء صلاتي العشاء والتراويح في إحدى ليالي الشهر الفضيل.

ويقدم لكم موقع "صدى البلد" بثًا مباشرًا لأداء صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر.

أيهما أفضل أداء صلاة التراويح في المنزل أم المسجد

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن صلاة التراويح تُعد من أنواع قيام الليل، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في بيته، وهو الأصل في أدائها.

وأوضح، خلال لقاء سابق على قناة "صدى البلد"، أن النبي صلّى التراويح في المسجد ذات مرة، فسمعه الناس وخرجوا للصلاة معه، وتكرر الأمر في الليالي التالية، حتى امتلأ المسجد بالمصلين. وفي الليلة الثالثة، لم يخرج النبي لأدائها معهم، وعندما سألوه عن السبب، أخبرهم بأنه خشي أن تُفرض عليهم.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن هذا الحديث النبوي يؤكد أن صلاة التراويح سُنة وليست فرضًا، لكن لها فضل وثواب عظيم عند الله عز وجل.

كما أوضح أن النبي لم يزد فيها عن 11 ركعة، حيث كان يؤدي 8 ركعات، ثم 3 ركعات شفع ووتر.

وبعد ذلك، جمع سيدنا عمر بن الخطاب المسلمين على صلاة التراويح في المسجد، وجعلها 20 ركعة، وهو ما استمرت عليه المساجد حتى يومنا هذا.

وأضاف أن بعض المساجد، خاصة في مصر خلال الخمسين عامًا الأخيرة، تقتصر على أداء 8 ركعات فقط بخلاف الشفع والوتر.