هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، مشيرة إلى أنه يُستحب لمن لم يتمكن من أدائها في وقتها أن يقضيها لاحقًا، استنادًا إلى ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يصل من الليل؛ منعه عن ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» رواه ابن حبان في صحيحه.

وأكدت الإفتاء أن من فاته قيام الليل أو التراويح، يمكنه قضاؤها في النهار بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة وحتى قبل صلاة الظهر، وذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقضي ورده من الليل خلال هذه الفترة من النهار.

كيفية أداء صلاة التراويح

أما عن كيفية أداء صلاة التراويح، فقد أوضحت الإفتاء أن التسمية جاءت من "الترويحة"، أي الاستراحة، حيث كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يطيلون القيام فيها، ويجلسون للراحة بعد كل أربع ركعات، فسميت كل أربع ركعات بـ"ترويحة"، ثم عُرف قيام رمضان بهذا الاسم.

وأضافت الإفتاء أن صلاة التراويح تؤدى بعد صلاة العشاء طوال شهر رمضان، وهي سنة مؤكدة، فمن تركها لا إثم عليه، لكن من صلاها، سواء منفردًا أو في جماعة، بأي عدد من الركعات، فقد نال أجرها وأحيا سنة قيام رمضان، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الإمام البخاري في صحيحه.