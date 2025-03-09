بليسيه| بوسي تبهر متابعيها بإطلالة مميزة.. صور

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



تفاصيل إطلالة بوسي



تألقت بوسي في الصور بإطلالة جمعت بين الأناقة و البساطة، حيث ظهرت مرتدية جيبة بليسيه مصنوعة من الجلد ذات اللون الأسود و نسقت معه بلوزة من نفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت بوسي بوت طويل ذا كعب عال باللون الأسود، ولم تظهر بأي إكسسوارات ومجوهرات مما كشف عن أناقتها وذوقها الراقي.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها البني الانسيابية المنسدلةظ على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

وإليكم صور بوسي في أحدث ظهور ..



بوسي