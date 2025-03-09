قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر رمضان.. من الأكثر فوزا ؟
آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي
رامز جلال يسخر من محمد رجب: عامل فيها ميل جيبسون
آخر صورة جمعتهما.. نهاية مأساوية للمهندسة فاطمة سلطان ووالدتها بالسعودية
من يتولى رئاسة امتحانات الثانوية العامة 2025؟| قرار عاجل الآن
أحمد الشرع : هناك محاولات لجر سوريا إلى حرب أهلية
مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. القبض على مصطفى شعبان
رد فعل مثير من محمد رجب بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور
آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ولاد الشمس الحلقة 10.. ولعة ومفتاح يحبسان محمود حميدة

ولاد الشمس
ولاد الشمس
نجلاء سليمان

شهدت الحلقة رقم 10 من مسلسل ولاد الشمس معرفة ولعة ومفتاح بقتل محمود حميدة لصديقهما قطايف.

قرر محمود حميدة تزويج عبيد من حبيبته، ما أثار غضب ولعة ومفتاح ثم علما بأن قطايف كان متواجدا في مكتبه قبل وفاته وأنه قدم له الطعام.
 

هجم ولعة ومفتاح على مكتب بابا ماجد واعتدوا عليه بالضرب وحبسوه في المخزن.

أغنية تتر  مسلسل "ولاد الشمس" يقدمها مغني المهرجانات عصام صاصا بعد نجاحه أغنية مسلسل مسار إجباري رمضان الماضي.

مسلسل ولاد الشمس بطولة شباب الجيل القادم احمد مالك و طه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة و مفتاح.

ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام. 

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.


وكشف الفنان أحمد مالك، عن أول لقاء بينه والفنان طه دسوقى حيث قدما سويا مسلسل بعنوان “بيمبو" الذي حقق نجاحا كبيرا.

أحمد مالك طه دسوقي ولاد الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم وسط زميلاتها

رحيل موجع.. آخر ما قالته المهندسة فاطمة عبدالحليم قبل وفاتها بالسعودية

أحمد سيد زيزو

ناقد رياضي: والد زيزو وافق على عرض الأهلي وبانتظار التنفيذ

رئيس مجلس الوزراء

قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

الزمالك

5 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أسعار السلع التموينية في مارس

رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم

ماتوا في حادثة بالسعودية.. رحيل موجع للمهندسة فاطمة عبد الحليم ووالدتها

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء لعمرة فماتت هي وأمها وشقيقها دخل العناية

وزير التربية والتعليم

يُرضي جميع الطلاب.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قريبا

ترشيحاتنا

أحمد كريمة

أحمد كريمة: من يقول إن النبي سحر يهدم الإسلام

فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية

فريق تمريض مستشفى العاصمة الإدارية يتناولون الإفطار في أجواء رمضانية مميزة

هدى الأتربي

هدى الإتربي متحدثة عن تقليد زينة لها في العتاولة: موتنا من الضحك

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 9.. القبض على مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

فيها سم قاتل .. أضرار المشروبات الغازية بعد الإفطار

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

شهادة معاملة أطفال الحلقة 10 .. محمود حافظ يكشف سر صندوق ذهب عبد الرحيم غلاب لسما ابراهيم

محمود حافظ وسما ابراهيم
محمود حافظ وسما ابراهيم
محمود حافظ وسما ابراهيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

ميار الببلاوي

اتعملي سحر ودا سبب فشل زيجاتي .. ميار الببلاوي تكشف سرا لأول مرة

أحمد الفيشاوي

بهلس مع محمود حميدة وجربت كل أنواع المــخـــ درات.. أحمد الفيشاوي يكشف أسراره

ماهيتاب مختار مذيعه صدي البلد

بعد تراجع جميع الأعيرة أمس .. سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد