ولاد الشمس الحلقة 10.. ولعة ومفتاح يحبسان محمود حميدة

شهدت الحلقة رقم 10 من مسلسل ولاد الشمس معرفة ولعة ومفتاح بقتل محمود حميدة لصديقهما قطايف.

قرر محمود حميدة تزويج عبيد من حبيبته، ما أثار غضب ولعة ومفتاح ثم علما بأن قطايف كان متواجدا في مكتبه قبل وفاته وأنه قدم له الطعام.



هجم ولعة ومفتاح على مكتب بابا ماجد واعتدوا عليه بالضرب وحبسوه في المخزن.

أغنية تتر مسلسل "ولاد الشمس" يقدمها مغني المهرجانات عصام صاصا بعد نجاحه أغنية مسلسل مسار إجباري رمضان الماضي.

مسلسل ولاد الشمس بطولة شباب الجيل القادم احمد مالك و طه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة و مفتاح.

ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.



وكشف الفنان أحمد مالك، عن أول لقاء بينه والفنان طه دسوقى حيث قدما سويا مسلسل بعنوان “بيمبو" الذي حقق نجاحا كبيرا.