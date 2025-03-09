نحتاج أعمالا وطنية.. أحمد موسى: مسلسلات رمضان 2025 لا تعبر عن الواقع

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هذا العام، افتقدت المسلسلات المصرية للأعمال الوطنية والتاريخية مثل الاختيار والحشاشين، معلقا: مش بتابع أي مسلسلات هذا العام، وهناك مسلسلات لا تعبر عن الواقع.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: مسلسل الاختيار كانت أعلى المسلسلات نجاحا، وكان يجب أن يتم عمل أجزاء كثيرة منه، واستغلال مئات الملفات التي لدى الأجهزة المعنية، واستغلال الأحداث الجارية في المنطقة.

وعلق أحمد موسى قائلا: السنوات الماضية شاهدنا أعمالا درامية بمبالغ كبيرة، كانت هدفا للمشاهدين في شهر رمضان.

وتابع موسى: اليوم جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم التحية لروح الشهداء الذين قدموا روحهم فداء لوطنهم، والتأكيد على استكمال المسيرة على رفعة شأن الوطن مهما كانت التحديات.