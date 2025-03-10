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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: بنتايك أفضل من علي معلول الآن.. والزمالك الأقرب للفوز بالقمة

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي
رباب الهواري

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لم يقدم أي شيء مع الفريق في الفترة الماضية.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "الدلع أصبح موجودا في جميع الملاعب، ومصطفى شلبي يقدم أداء سيئا منذ مباراة السوبر المصري في الإمارات، ولا يقدم أي شيء في الملعب، ولا أعرف سبب غضبه في كل مباراة يتم استبداله فيها".

وتابع: "مصطفى شلبي، عليه أن يطور من مستواه في الملعب، وهو لاعب جيد، والجميع ينتظر منه الكثير، خاصة وأنه يلعب ضمن كوكبة من النجوم ستجعل شكله في الملعب أفضل".

وأكد "كان على مصطفى شلبي، الجلوس مع المدرب، من أجل معرفة سبب استبداله في المباريات، خاصة وأن بيسيرو لا يظلم أحدا، ولازم يطور من نفسه لأن الزمالك محتاجه".

وعن بنتايك قال صلاح: "على مجلس الزمالك الحفاظ على بنتايك وتفعيل بند الشراء حالا، لأن حرب التصريحات بدأت، وبنتايك أفضل من علي معلول في الوقت الحالي".

وأردف: "في حالة مشاركة معلول واستعادة مستواه السابق؛ فهو رقم واحد في مصر، وهو من أفضل المحترفين في مصر آخر 20 سنة".

وعن مباراة القمة قال:" مباراة القمة الأخيرة، الاستحواذ كان متبادلا بين الطرفين، ومن سيستثمر الأخطاء في الملعب؛ هو من سيحقق الفوز في اللقاء، وبيسيرو، يخضوض المباريات بطريقين، وكولر اتخض من تشكيل الزمالك وطريقة اللعب في المباراة السابق".

وواصل: "بنتايك وعمر جابر، ساعدا بيسيرو، على اللعب بطريقة 3-4-3، وأفضل مشاركة عبدالله السعيد بجوار دونجا في وسط الملعب، وناصر ماهر الأقرب للمشاركة مكان مصطفى شلبي، مما يساعد الفريق على امتلاك وسط الملعب، ويجب تواجد زيزو جناح أيمن ثابت، خاصة وأنه سيشكل ضغطا  على الظهير الأيسر للأهلي".

وزاد: “مباراة القمة ليست سلهة للفريقين ولا أحد يستطيع توقع النتيجة، وأشرف بن شرقي سيكون فارقا في أداء الأهلي، فلاعبي شمال إفريقيا يأتون إلى مصر؛ من أجل الظهور وأن يصبحوا نجوما”.

واستطرد:" بن شرقي لا يدافع، وتواجد زيزو وعمر جابر، سيجعل هناك جبهة قوية للفريق، وإمام عاشور، وحسين الشحات عندهم أنانية، ومستواهم غير ثابت".

وأضاف: "نهاية القمة بالتعادل، يمنح بيراميدز التتويج بالدوري، وأتمنى فوز الزمالك، وحاليًا هو الافضل ".

الزمالك محمد صلاح الاهلي مصطفي شلبي اخبار الرياضة

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