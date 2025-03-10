صحة الدقهلية: كلى ومسالك ميت غمر تحصد المركز الثالت في التقييم الوزاري

أعلن الدكتور تامر مدكور ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر، بالمركز الثالت على مستوى الجمهورية، في التقييم الوزارى السنوى لمكافحة العدوى

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حميات المنصورة على المركز الثامن في برامج مقاومة مضادات الميكروبات AMR



وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تهنئته لفريق العمل بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم وأدائهم المشرف، مثمناً فى الوقت ذاته حصول حميات المنصورة على المركز الثامن علي مستوي الجمهورية في برامج مقاومة مضادات الميكروبات AMR، مؤكد أن التناغم المستمر بين إدارات صحة الدقهلية أحد أسباب تحقيق هذا الإنجاز.

دعم دائم لمكافحة العدوى بالمستشفى .

وصرح الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى، بأن هذا الإنجاز نتاج الدعم المتواصل، من وكيل الوزارة، بالإضافة لمجهود أعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، وفى مقدمتهم الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى، الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى .

فيما وجه الشكر أيضا لفريق مكافحةالعدوى بمستشفى الحميات لتميزهم الدائم وادائهم المشرف.



جاء ذلك خلال مشاركة وكيل الوزارة ولفيف من قيادات صحة الدقهلية فى فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة العدوى والمقاومة لمضادات الميكروبات حيث جرى على هامش المؤتمر تقييم المستشفيات الأعلى .

