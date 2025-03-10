معرض برلين الدولي للسياحة يستعرض المشروعات المصرية في الترفيه والسياحة

شارك معرض برلين الدولي للسياحة ITB Berlin 2025، الحدث الأبرز في أجندة السياحة العالمية، في تسليط الضوء على أبرز المشروعات المصرية في مجالي الترفيه والسياحة، حيث أُقيم المعرض في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2025

وشهد المعرض مشاركة واسعة من المتخصصين ومتخذي القرار في صناعة السياحة من مختلف دول العالم، وتأتي هذه المشاركة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر على خارطة السياحة العالمية، واستعراض إمكانياتها السياحية والترفيهية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية جديدة مع كبرى الجهات العاملة في القطاع.

وضم الجناح المصري عددًا من التجارب والمنتجات السياحية والترفيهية المتميزة التي تقدمها عين القابضة للترفيه، ومن بينها التحالف المتخصص في إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والأورمان، وتحالف لإدارة وتسويق المنشآت السياحية، والتي تهدف إلى إعادة تعريف تجربة الترفيه والاستجمام في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة تحالف الإدارة المنشآت، المسؤولة عن إنشاء وإدارة استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به.

وأعرب محمد كامل رئيس مجموعه التحالف للترفيه، عن فخره بمشاركة للمرة الثانية على التوالي في هذا الحدث الدولي البارز، مؤكدًا التزامه بتطوير مشاريع مبتكرة تواكب التطورات العالمية في قطاعي السياحة والترفيه، وتعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية للدولة في جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وأضاف كامل أننا نسعى لتطوير مفهوم الترفيه في مصر وخلق تجارب ترفيهية متميزة تناسب جميع الفئات العمرية، واستقطاب أكبر عدد من السياح لجعل مصر ضمن أبرز الوجهات السياحية الترفيهية في العالم

واسار إلى أن هدفنا توسيع شبكة شركائها الدوليين واستقطاب المزيد من الاستثمارات لدعم خططها المستقبلية في السوق المصرية.

تأتي مشاركة التحالف في معرض ITB Berlin هذا العام من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات التي تعكس ريادتها في قطاعي الترفيه والسياحة في مصر، حيث شاركت بمشروع تطوير حديقة الحيوان، حيث تم الكشف عن المخطط الزمني بالإضافة إلى التصميم الفريد للحديقة للمرة الأولى. يُعد المشروع أحد أكبر المشروعات الترفيهية في مصر حاليًا، حيث تمتد الحديقة على مساحة 112 فدانًا، وتضم نحو 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ2.7 مليار جنيه، ومن المتوقع افتتاحها نهاية العام الجاري.

كما شارك مشروع "Wonderwing" للعام الثاني على التوالي، حيث استعرضت عددًا من التجارب المتميزة لأنشطة الطيران والتحليق عبر الطائرات الشراعية "الميكرولايت" والبالون في مناطق سياحية مختلفة مثل الأهرامات والعلمين والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تقديم عروض جوية بصرية خلال افتتاح مهرجان الجونة 2024، وختامًا برفع العلم المصري على ارتفاع 300 متر فوق الأهرامات بالجيزة، وقدمت خلال المعرض مشروع استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به، والتي تضم متحفًا رياضيًا، مدرسة رياضية، جامعة، مستشفى رياضيًا وفندقًا. وتم الإعلان عن المخطط الزمني والتصميم الفريد لهذا المشروع الضخم خلال حفل أقيم في فبراير الماضي، بحضور نخبة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والرياضيين.



يعد معرض ITB Berlin أحد أهم وأكبر المعارض السياحية على مستوى العالم، حيث يوفر منصة عالمية للمتخصصين في صناعة السياحة لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتعزيز التعاون الدولي. وقد شهدت المشاركة المصرية هذا العام حضورًا قويًا من خلال جناح مقام على مساحة 1500 متر مربع، يضم أكثر من 118 عارضًا مصريًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية لجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.