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تحركات متسارعة للوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحركات متسارعة للوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى المنطقة الثلاثاء، حيث ينضم إلى الوسطاء في الدوحة.

وأوضحت في تقرير لها بعنوان «تحركات متسارعة للوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية»، نقلا عن أكسيوس، أن ويتكوف يريد جمع كل الأطراف في مكان واحد لإجراء مفاوضات مكثفة لعدة أيام بشأن التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، وقبيل انطلاق هذه الجولة من الوسطة، أكدت حماس على ضرورة الالتزام بكل بنود اتفاق غزة وفتح المعابر وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية دون قيود أو شروط.


وأشارت إلى أن وفد حماس أكد خلال زيارته العاصمة المصرية القاهرة موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة لحين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني، وفي إسرائيل تتواصل التظاهرات في تل أبيب والعديد من المدن الأخرى للمطالبة بالمضي قدما في صفقة التبادل فيما اتهم المتظاهرون وعائلات المحتجزين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه هو من يعرقل صفقة التبادل ويهدد باستئناف القتال.

الدوحة غزة وقف إطلاق النار المواد الإغاثية الشرق الأوسط

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