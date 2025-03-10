قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم المعارضة الإسرائيلية: العودة للحرب في غزة تعني موت المختطفين
النواب يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
المالية: تقسيط الضريبة الجمركية ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
مصدر باتحاد الكرة يكشف عن سبب إسناد قمة الأهلي والزمالك لحكام مصريين
تحرك عاجل بعد اصطدام سفينة قبالة الساحل الشمالي لبريطانيا
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير
حرب العاشر من رمضان | كيف استعادت مصر سيناء من الاحتلال الإسرائيلي
وزير الخارجية يشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة
حفاظًا عليه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحكام أجانب للقمة
الرئيس السيسي يوجه بالبدء في الطرح المجمع لـ 400 ألف وحدة سكنية
الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل المسئولية وإقامة القمة بتحكيم أجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قرأت عليه سورة “يس”.. شمس البارودي: أصيبت بصدمة لوفاة ابني وزوجي

شمس البارودي - حسن يوسف
شمس البارودي - حسن يوسف
قسم الفن

تحدثت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن رحيل زوجها الفنان حسن يوسف في أيامه الأخيرة، قائلة أنه لم يستطيع فراقها عندما عندما كانت تذكره بأنها سوف ترحل قبله، موضحة أنها رآت في المنام هي التي توفيت قبله وكان يُغسل جثمانها بنفسه وذلك منذ 20 عاماً.

وودخلت شمس البارودي، في نوبة بكاء شديدة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إحنا لبعض" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد، قائلة: "دايماً لما بشوف الرؤية بلاقيها بتتحقق وحكيلته اللي شوفته، لكن بعدها لقيت أن هو اللي مات وقبله سبقه عبدالله ابني، وبطلت أدخل المطبخ دلوقتي مش قادرة، وعلى أيام حسن الله يرحمه كنا بنعمل عزومة في رمضان عندنا في البيت وعبد الله كان بيحب كده وطول الوقت أخوات حسن الأولاد والبنات كانوا بيبقوا عندنا في الشهر الكريم".

شمس البارودي وشهر رمضان

وأشارت شمس البارودي، إلى أنها كانت تشاهد مسلسلاً واحد في رمضان برفقة حسن يوسف قبل رحيله، وابنها عمر يعشق التمثيل مثل والده، ولم أكن أتوقع أن أكون في تلك الحالة وحسن يوسف رحمة الله عليه دائماً كان يقلل من عصبيتي وحالياً أصبر الآخرون من خلال القراءات والتعاليم الدينية.

واختتمت شمس البارودي، أنها لم تتصور بأنها تصاب بصدمة كبيرة بعد وفاة ابنها عبد الله ثم زوجها حسن يوسف، وفعلت كل ما يرضي الله وابني وهو في دار الحق، ثم حدثت نفس الحكاية مع زوجي وأنا من قرآت عليه سورة "يس"، عليه وهو في اللحظات الآخيرة.

شمس البارودي حسن يوسف الفنان حسن يوسف نهال طايل الفنانة شمس البارودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة قبل الفجر في رمضان

أفضل سورة قبل صلاة الفجر للرزق واستجابة الدعاء في رمضان

سعر الريال السعودى في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر وفقا لآخر تحديثات

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية

موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية الباقية في 2025

الخبز

رسميا.. إضافة عناصر جديدة إلى خبز التموين لمكافحة الأنيميا عند المصريين

شوبير

شوبير: هذه هي القصة الحقيقية لإعارة الشيبي وإبراهيم عادل لـ الأهلي

صورة ارشيفية

التضامن: توفير وحدة سكنية لأسرة طفلة الشرقية.. وتقديم دعم مالي

أرشيفية

كنا بنهزر.. كواليس سقوط سائقين يلقيان ألعابا نارية مشتعلة على سيارات الميكروباص بالجيزة

أجور

إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال

ترشيحاتنا

شمس البارودي - حسن يوسف

قرأت عليه سورة “يس”.. شمس البارودي: أصيبت بصدمة لوفاة ابني وزوجي

الدكتور علاء عبد السلام

عقب تكليفه برئاسة الأوبرا.. الدكتور علاء عبد السلام يشكر وزير الثقافة

الدكتور علاء عبد السلام

عقب تكليفه للعمل رئيسا لها.. علاء عبد السلام: تنفيذ مسارات تهدف إلى استمرار الحفاظ على المكانة المميزة للأوبرا

بالصور

ضبط 40 ألف صاروخ وألعاب نارية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يحصن 346 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

أفضل شوربة لعلاج نزلات البرد.. داوم على تناولها

أفضل شوربة لعلاج نزلات البرد
أفضل شوربة لعلاج نزلات البرد
أفضل شوربة لعلاج نزلات البرد

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر

فيديو

شمس البارودي - حسن يوسف

قرأت عليه سورة “يس”.. شمس البارودي: أصيبت بصدمة لوفاة ابني وزوجي

شمس البارودي - حسن يوسف

شمس البارودي: حسن يوسف مكانش زوجي ده كان أبويا

قضية السيرك

متاجرة في الجلود واستخدام حيوانات مفترسة .. ماذا حدث داخل السيرك القومي

سلوي عثمان

سلوى عثمان: “سجن النسا” نقطة تحول في مسيرتي الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد