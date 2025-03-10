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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشواء بين الفوائد والمخاطر.. استشاري تغذية يوضح

الدكتور مجدي نزيه
الدكتور مجدي نزيه

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أن الشواء يمكن أن يكون صحيًا إذا تم استخدامه بشكل مناسب، مشيرًا إلى أنه يمتلك إيجابيات وسلبيات.

وقال نزيه، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «مطبخ أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن السلبيات الرئيسية للشواء تكمن في تكوين الكربونات، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالأورام.

وأضاف استشاري التثقيف والإعلام الغذائي أن تناول المشوياتلا يؤثر سلبيًا على الصحة إذا تم تناوله مرة واحدة أسبوعيًا، ولكن الإفراط في تناوله يوميًا قد يسبب مشكلات صحية.

وأشار نزيه إلى أن الشواء له فوائد أيضًا، حيث يُعتبر طعامًا صحيًا لأنه قليل الدهون وخفيف على المعدة، لكنه شدد على أهمية عدم تناوله باستمرار بسبب مخاطر الكربون الناتج عن عملية الشواء.

 

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، أن طرق طهي الطعام متعددة، فهي تشمل السلق و "ني في ني" والقلي وذلك حسب نوعية الطعام أو الرغبة الشخصية، مشددًا على ضرورة الحرص عند تناول كل نوع، حيث إن لكل طريقة إيجابيات وسلبيات.

وقال نزيه،، إن الطعام المسلوق يعد خيارًا رائعًا لأنه خفيف على المعدة، لكنه يفقد جزءًا كبيرًا من المعادن أثناء عملية الطهي.

مرضى الفشل الكلوي 


وأشار إلى أن مرضى الفشل الكلوي ينصحون عند تناول الجزر أو البطاطس بسلقها والتخلص من مياه السلق، وذلك لتقليل نسبة المعادن التي قد تؤثر على حالتهم الصحية.

وأوضح نزيه أن الطعام المسبق الطهي يحتوي على مكونات معقدة، مما يجعله عبئًا على الجهاز الهضمي، لكنه في الوقت نفسه يحتوي على مركب الليكوبين، الذي يُعد مضادًا فعالًا لسرطان الثدي عند النساء وسرطان البروستاتا عند الرجال.

ونصح نزيه بتقديم الطعام المقلي للأطفال، موضحًا أنه يحتفظ بكامل مكوناته الغذائية والطاقة، مما يجعله مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال.

صدى البلد مجدي نزيه الأغذية الصحية الطعام المسلوق

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