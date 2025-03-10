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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية استعدادا لإجراء محادثات حول أوكرانيا

روبيو
روبيو
محمد على

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
 

وتهدف جولة المحادثات للوصول الى نقاط عدة تساهم في تمهيد الطريق لانهاء الحرب المستمرة منذ ٣ سنوات.

ياتي ذلك فيما سبق وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي إنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لدي علاقة رائعة معهم، وكانوا لطيفين للغاية".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية ستكون أول زيارة رسمية له إلى الخارج، لكنه ألمح إلى أنها قد تكون كذلك.

وخلال ولايته الأولى، كسر ترامب التقاليد وجعل المملكة محطته الأولى.

وقال أيضا إنه يتوقع لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية في وقت ما، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيفعل ذلك خلال الرحلة المقبلة.

ترامب السعودية الأوكرانيين أوكرانيا محادثات سنوات ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي روبيو

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