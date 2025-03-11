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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اتصل تصلك في أي وقت.. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

سيارة الإغاثة
سيارة الإغاثة
أحمد مهدي

سيارة الإغاثة المرورية، وفرتها الإدارة العامة للمرور، على الطرق الصحراوية والرئيسية والمستحدثة، على مدار الـ24 ساعة؛ لتحقيق التواجد المروري الفعال، وأيضا تسيير حركة المرور، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.

سيارة الإغاثة على الطرق الصحراوية

نشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية؛ للتعامل الفوري والفعال مع كل المؤثرات الطارئة، وتحديدا الأعطال وحوادث الطرق، حيث وفرت الإدارة، سيارة الإغاثة على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة.

وجاء ذلك، وفق تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة وضع حلول للمشكلات المرورية، وضرورة التواجد الفعال على الطرق، وأيضا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة- فى أحد محاورها- إلى تأمين تلك الطرق والمحاور، وتوفير جميع سبل الدعم اللوجستية.

سيارة الإغاثة المرورية

سيارة الإغاثة على الطريق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تواجد سيارة الإغاثة المرورية على عدد من الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطرق المستحدثة، وذلك بنطاق "الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة - السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي" وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

سيارة الإغاثة المرورية

توفير البنزين والسولار لـ سيارتك

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، الدور الرئيسي الخاص بـ سيارة الإغاثة المرورية، وهو التدخل في حالات أعطال السيارات، بالإضافة لعملها على إصلاح أعطال الكاوتش، ونقص المواد البترولية "البنزين والسولار"؛ لمساعدة قائد السيارة في حل مشكلاته، وفي حالات عدم التمكن من إصلاح عطل السيارة بنفس موقع البلاغ؛ يتم التدخل من خلال أوناش المرور لسحب السيارة من الطريق وتوصيلها إلى أقرب موقع لصيانتها.

سيارة الإغاثة المرورية

رقم المساعدة على الطريق

ونشرت الإدارة العامة للمرور، أرقام الإغاثة للاتصال بها في حالات الطوارئ، حيث طالبت الإدارة قائدي المركبات الاتصال على الرقم 01221110000 ؛ حال تعرضهم لأي مكروه.

رقم أعطال الطريق

كما نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقام الإغاثة للتدخل وهي الاتصال على الخط الساخن 136 أو من خلال رقم 01155554444.

أرقام استغاثة الطرق

وخصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخط الساخن على رقم 114، أو الاتصال والإبلاغ عن المعوقات المرورية من خلال الاتصال على 01205344444.

سيارة الطرق الصحراوية الطرق الإغاثة سيارة الإغاثة

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