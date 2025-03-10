رمى مراته فى الشارع.. قرار من النيابة بشأن سيدة الشرقية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث بشأن قيام شخصين بجذب إحدى السيدات من داخل سيارة وإلقائها بالطريق العام.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن قيام شخصين بجذب إحدى السيدات من داخل سيارة وإلقائها بالطريق العام.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية ، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول ( أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالجسم "ووالده ) طرف ثان ( زوجة الأول "مصابة بكدمات بالجسم" وخالها) لوجود خلافات زوجية تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض مما أدى لحدوث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



