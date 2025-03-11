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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 11 مارس

الذهب في الامارات
الذهب في الامارات
محمد صبيح

يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرّف على أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 11-3-2025، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع “إيجيبت جولد برايز توداي”.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سجّل سعر الذهب في الإمارات عيار 24 حوالي 350.75 درهم.

بلغ سعر الذهب في الإمارات عيار 21 حوالي 313.00  درهما.

جرام الذهب اليوم في الإمارات

وصل سعر جرام الذهب في الإمارات عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 268.25  درهم.

وسجّل سعر جرام الذهب في الإمارات عيار 14 الأقل فئة حوالي 207.25 درهم.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

وصل سعر الجنيه الذهب في الإمارات لحوالي 2504.00 دراهم.

وبلغ سعر الأونصة في الإمارات حوالي 10909.50 درهم.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يُعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمي: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

اسعار الذهب اليوم في الإمارات جرام الذهب اليوم في الإمارات عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

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