الجزيري vs وسام أبو علي.. رقم سلبي يلاحق مهاجمي الأهلي والزمالك قبل القمة

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، مباراة الأهلي والزمالك، في القمة 130، التي تجمع قطبي الكرة المصرية مساء غد، الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلي فى دوري نايل

ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

الجزيري vs وسام أبو علي

يعيش وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي حالة من الحزن بسبب ابتعاده عن تسجيل الأهداف في الموسم الحالي بعد عودته من الإصابة.

وكان وسام أبوعلي قد حقق لقب هداف بطولة الدوري الموسم الماضي بعدما سجل 18 هدف وصنع 6 ليغيب عن التهديف في الموسم الحالي.

وتعرض وسام لإصابة أبعدته عن المشاركة خلال 6 مباريات في بطولة الدوري بالموسم الحالي، ليكتفي بتسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد في الدوري



وغاب الفلسطيني عن التهديف منذ تسجيله هدفين في شباك سيراميكا كليوباترا بالمباراة التي أنتهت لصالح الأهلي بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من البطولة، ويظل طوال الدور الأول بدون تهديف.

فيما يعاني سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك من قلة المشاركات في ظل تألق ناصر منسي خلال الفترة الأخيرة لكن عادت الفرصة من جديد للتونسي ليقود هجوم الفارس الأبيض أمام الغريم التقليدي.

وسجل سيف الجزيري في الموسم الماضي 7 أهداف بدون صناعة للفرص

وفي الموسم الحالي سجل الجزيري هدفين فقط للزمالك خلال الدور الأول أمام فريق الجونة في الجولة العاشرة ومن بعدها عاد لفقدان ذاكرة التهديف التي استغرقت 9 جولات حتى يستعيدها.

