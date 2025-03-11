الاستعلام عن الحالة الصحية لعمال النظافة المصابين بتسمم غذائي في الجيزة

باشرت النيابة في الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 9 عمال نظافة بتسمم غذائي في حدائق أكتوبر.

إصابة 9 عمال في الجيزة بتسمم غذائي

طلبت النيابة في الجيزة، تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للعمال المصابين بالتسمم الغذائي؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

وتسببت وجبة إفطار في إصابة 9 عمال نظافة بتسمم غذائي بمدينة حدائق أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد أن شعروا بإعياء شديد عقب تناول الطعام.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بـ إصابة 9 عمال نظافة بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة على الإفطار.

واتخذت الإجراءات اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في أسباب الواقعة، والبحث في مصدر الوجبة التي تناولها العمال؛ لمعرفة السبب وراء إصابتهم بالتسمم.