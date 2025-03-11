عصام كاريكا: غلطت لما غنيت.. ولحنت لأكثر من 100 نجم

أكد الفنان والملحن عصام كاريكا، انه أخطاء حينما ذهب للغناء لكنه حصل على شهرة واسعة بعد ذلك من الغناء، متابعا ان "أخدت زمني وزمن غيري، وعملت ملحن لأكثر من 20 عاما".

ربنا كتب ليا نجاح كبير على مدار سنوات

وأضاف عصام كاريكا، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الإثنين، أن ربنا كتب ليا نجاح كبير على مدار سنوات، وليا تاريخ كبير من التسعينات، مستدركاً أن بعدين عن النجومية في التلحين الفترة الأخيرة يرجع لاهتمامي بالغناء وبالتالي الغناء أخذ مني.

وتابع الفنان والملحن عصام كاريكا، أن ضريت نفسي لما غنيت ولم يكن معي بل كان ضدس كملحن، وغلطت اني غنية وحصلت من الغناء على الشهرة ولكن بسطت من قمتي الحقيقية.

واكمل الفنان والملحن عصام كاريكا، ان لحنت لأكثر من 100 نجم لسنوات على مدار 20 عاما بالإضافة لمئات الأعمال الفنية.

وحلّ الفنان والملحن عصام كاريكا ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة مميزة من برنامجها، وكشف العديد من الأسرار والكواليس حول مشواره الفني، وأبرز المحطات التي صنعت نجاحه في مجال الغناء والتلحين.

خلال الحلقة، تحدث كاريكا، عن تعاونه مع كبار نجوم الوطن العربي، والتحديات التي واجهها في مسيرته، بالإضافة إلى العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت التي تكشفها راغدة شلهوب بأسلوبها الحواري الجريء والمميز.





