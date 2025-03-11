قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تخفي الجن في صورة حيوان.. علي جمعة يحسم الجدل
عمرو الليثي يكافئ ضابطا على المعاش استمر في الخدمة لمدة 47 عاما
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء
زيلينسكي: المحادثات مع أميركا في السعودية ستركز على الضمانات الأمنية
السيطرة على حريق التهم ورشة ألوميتال بالمريوطية
قبل لقاء القمة.. وعكة صحية تصيب ابنة رامي ربيعة
أنقذتهم العناية الإلهية.. نجاة 5 أشخاص سقطت بهم سيارة بترعة المريوطية
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بانتحال صفة ضباط في عابدين
الخزانة الأمريكية: نؤكد أهمية التعاون مع السعودية لمواجهة التحديات بالشرق الأوسط
ولي العهد السعودي: ندعم حل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام
لماذا يحاسبنا الله طالما أقدارنا مكتوبة؟.. مفتي الجمهورية يوضح الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عصام كاريكا: غلطت لما غنيت.. ولحنت لأكثر من 100 نجم

عصام كاريكا
عصام كاريكا
عادل نصار

أكد الفنان والملحن عصام كاريكا، انه أخطاء حينما ذهب للغناء لكنه حصل على شهرة واسعة بعد ذلك من الغناء، متابعا ان "أخدت زمني وزمن غيري، وعملت ملحن لأكثر من 20 عاما".

ربنا كتب ليا نجاح كبير على مدار سنوات

وأضاف عصام كاريكا، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الإثنين، أن ربنا كتب ليا نجاح كبير على مدار سنوات، وليا تاريخ كبير من التسعينات، مستدركاً أن بعدين عن النجومية في التلحين الفترة الأخيرة يرجع لاهتمامي بالغناء وبالتالي الغناء أخذ مني.
وتابع الفنان والملحن عصام كاريكا، أن ضريت نفسي لما غنيت ولم يكن معي بل كان ضدس كملحن، وغلطت اني غنية وحصلت من الغناء على الشهرة ولكن بسطت من قمتي الحقيقية.
واكمل الفنان والملحن عصام كاريكا، ان لحنت لأكثر من 100 نجم لسنوات على مدار 20 عاما بالإضافة لمئات الأعمال الفنية.
وحلّ الفنان والملحن عصام كاريكا ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة مميزة من برنامجها، وكشف العديد من الأسرار والكواليس حول مشواره الفني، وأبرز المحطات التي صنعت نجاحه في مجال الغناء والتلحين.

خلال الحلقة، تحدث كاريكا، عن تعاونه مع كبار نجوم الوطن العربي، والتحديات التي واجهها في مسيرته، بالإضافة إلى العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت التي تكشفها راغدة  شلهوب بأسلوبها الحواري الجريء والمميز.
 


 

عصام كاريكا راغدة شلهوب الملحن عصام كاريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

الزيادة في الدعم

التموين: بدء صرف الزيادة على البطاقات التموينية اليوم الإثنين

سعد الصغير

حفاظًا عليه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

أجور

إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال

التموين والكارت الموحد

زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

بشار المصري رجل ترامب المرشح لادارة غزة

10 معلومات عن بشار المصري رجل ترامب المرشح لإدارة غزة.. صور

ترشيحاتنا

مشروع التخرج

مشروع "أحاسنكم أخلاقا" لطلاب قسم العلاقات العامة بجامعة الأزهر

الإغماء

دار الإفتاء: لا يصح الصوم حال الإغماء المستمر طول اليوم في رمضان

الدكتور أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم: الصيام عبادة عظيمة فرضها الله ليبلغ بها المسلم مرتبة التقوى

بالصور

مسلسل الكابتن الحلقة 11.. أكرم حسني يبحث عن هوية سامي مغاوري

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر
بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر
بمعلقة شاى القرنفل ..طريقة التخلص من الشيب نهائيا وزيادة كثافة الشعر

بدون فرن .. طريقة تحضير خبز البطاطس الصحي لذيذ وطري

المكونات لطريقة عمل خبز البطاطس بدون فرن
المكونات لطريقة عمل خبز البطاطس بدون فرن
المكونات لطريقة عمل خبز البطاطس بدون فرن

باست إيدها وماتت.. وفاة سيدة أمام الكعبة في رمضان

وفاة سيدة في الحرم
وفاة سيدة في الحرم
وفاة سيدة في الحرم

فيديو

من مكة إلى القــــ.بر

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

لميس الحديدي

ليه بنتجن وبنلوي البوز.. لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان

أثينا

5 أسباب جعلت من مسلسل أثينا عملا مميزا في رمضان 2025

إلهام شاهين

ست غير متحضرة وشلق.. إلهام شاهين ترد على انتقادات طارق الشناوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد