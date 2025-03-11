عصام كاريكا منتقدا عمرو مصطفى: شاغل نفسه بالمشاكل وبتاخده من التلحين

اكد الفنان والملحن عصام كاريكا، ان عمرو مصطفى ملحن كبير ولكن المشاكل التي يدخل نفسه فيها أخدته عن التلحين.

يجب على الملحن عمرو مصطفى التركيز في التلحين

وأضاف عصام كاريكا، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الإثنين، أن يجب على الملحن عمرو مصطفى التركيز في التلحين وترك المشاكل لصالح مستقبله المهني.

وحلّ الفنان والملحن عصام كاريكا ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة مميزة من برنامجها، وكشف العديد من الأسرار والكواليس حول مشواره الفني، وأبرز المحطات التي صنعت نجاحه في مجال الغناء والتلحين.





