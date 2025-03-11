أخبار بني سويف| 1100 محضر مخالفات بالأسواق.. السكرتير المساعد يواصل متابعاته الميدانية لملف التصالح

شهدت محافظة بني سويف العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

1100 محضر مخالفات ضد مخابز وأسواق ومستودعات في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

بني سويف: ضبط سلع تالفة ومجهولة المصدر ومواد بترولية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وبالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

سكرتير بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لسير العمل بملف التصالح

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.



رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة : العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة اهناسيا،المهندسة مها أبوبكر _اللجنة التنسيقية بديوان عام المحافظة ، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.