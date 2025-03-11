ولي العهد السعودي: ندعم حل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام

قال الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ندعم حل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام.



استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث عُقدت جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية وآخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

خلال اللقاء، أكد ولي العهد حرص المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام.

من جانبه، أعرب الرئيس زيلينسكي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المملكة في دعم أوكرانيا، مشيرًا إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية للشعب الأوكراني منذ اندلاع الأزمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تُبرز هذه الخطوة التزام المملكة بدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع وصول وفد أمريكي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى جدة، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع المسؤولين السعوديين والأوكرانيين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا.

وتؤكد هذه التحركات الدبلوماسية الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في الساحة الدولية، وسعيها المستمر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.