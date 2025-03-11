أسوان فى24ساعة.. افتتاح مشروع رافع العقاد للمياه.. وضبط 200كيلو ألعاب نارية

شهدت الـ24 ساعة من يوم الاثنين الموافق 10/3/2025 أحداثا متنوعة بمحافظة أسوان.

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإفتتاح وتشغيل مشروع رافع العقاد للتغذية المستدامة لمياه الشرب " لحى اللوتس " الإسكان المتميز ، والذى يساهم فى إنتظام توفير المياه لأكثر من 15 ألف نسمة داخل 3 ألاف وحدة سكنية، حيث تم الإنتهاء من المشروع بتاريخ 1 مارس 2025 طبقاً للمخطط، وتم التشغيل التجريبى وغسيل الخطوط بواسطة شركة مياه الشرب خلال 10 أيام .

انتظام مياه الشرب بحى اللوتس

وتصل تكلفة المشروع إلى 35 مليون جنيه ، ويضم المشروع محطة رفع مياه بإجمالى 3 طلمبات قدرة كل منها بتصرف 3 ألاف م3 / يوم ، وخط طرد بطول 1 كم ، وبقطر 315 مللى .

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فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمستشفيات أسوان الجامعية من طاقم الأطباء والتمريض بجولة ميدانية داخل مختلف الأقسام وذلك من أجل الإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى .

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال تعليماته لتخفيف التكدس للحالات المرضية بقسم الإستقبال والطوارئ من خلال سرعة نقل حالات العظام المترددة على القسم بمبنى العيادات الخارجية لمستشفى العظام الجديد والذى يتكون من 4 أدوار ، ويضم 30 سرير ، و 3 غرف عمليات ، فضلاً عن قاعات تدريب حيث تكلف إنشاؤه 130 مليون جنيه.

وكلف المحافظ بأن يتم بالتوازى تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمبنى العيادات الخارجية ليكون بشكل حضارى ونموذجى لإستقبال الحالات المرضية ، وتقديم الخدمة العلاجية بالجودة والكفاءة العالية .

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كشف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن إحالة المخالفين الذين تم ضبط كميات من الألعاب النارية لديهم سواء داخل المحلات أو المخازن للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، مع تحريز المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة .

وأوضح بأن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحليات والتموين وشرطة المرافق والأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية أثمرت عن ضبط 200 كيلو من الألعاب النارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، فضلاً عن غلق وتشميع العديد من المحلات التى تم ضبطها بالتوزيع والبيع لهذه الألعاب.

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