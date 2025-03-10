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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على موعد أذان المغرب فى أسوان .. اليوم

اذان المغرب
اذان المغرب
محمد عبد الفتاح

في عاشر أيام شهر رمضان المعظم، يتساءل الكثيرون عن موعد أذان المغرب، لما يسبقه من تجهيزات متنوعة وعديدة، استعدادا لإفطار اليوم العاشر من الصيام في الشهر الفضيل.

وعن موعد أذان المغرب في محافظة أسوان في تاسع أيام الشهر الكريم، فإنه من المقرر أن يرفع الأذان اليوم، الأثنين الموافق 10/3/2025، فى تمام الساعة الخامسة وأربع وخمسون دقيقة (05:55 م)، لينتهي صوم سابع أيام رمضان ويفطر الصائمون.

أذان المغرب

وتبدأ الطقوس الرمضانية بقراءة القرآن الكريم، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات والسهرات الرمضانية.

وعن مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، الاثنين الموافق 10/3/2025 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:40 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 06:02 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:08 مساءً.

شهر رمضان

على جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، كما تم تنفيذ أعمال الإنارة والصيانة وتركيب كشافات الليد ببعض الشوارع والطرق، مع تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات، وذلك داخل المناطق والأحياء السكنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لخلق بيئة نظيفة بتكثيف جهود النظافة وإزالة الإشغالات فى الأسواق والشوارع الداخلية لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى وتحقيق السيطرة والانضباط على الوجه الأكمل.

وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنميات والأسوار وصيانة الزراعات والمسطحات الخضراء ونظافة النخيل والمشايات والأحواض، مع متابعة أعمال تجهيز الصوب لإكثار النباتات بالعقل المتنوعة.

وقامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين للظهور بالمظهر اللائق أمام ضيوف المحافظة من الأفواج السياحية والزائرين.

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