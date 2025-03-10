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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنارة المحور البديل لخزان أسوان الحر.. وكاهن يهدي فانوس رمضان للعاملين بأبوسمبل

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان

شهدت محافظة أسوان احداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وشملت الآتى: 

أهدى القس يوأقيم ثابت كاهن كنيسة أبو سمبل جنوب أسوان، فانوس رمضان للعاملين بمنطقة أبو سمبل الأثرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك من نابع مبادئ المواطنة لأبناء الوطن الواحد ليكدوا أنهم من نسيج واحد رافعين لواء الوطن ، ومتبادلين روح المحبة والإخاء بينهم أبناء المجتمع الواحد.

كاهن كنيسة أبوسمبل يهدى فانوس رمضان للعاملين بمنطقة الأثار وقطاعات عمل أخرى..صور

أحداث متنوعة

بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، وأيضاً الاحتفال بذكرى يوم الشهيد الذى يوافق 9 مارس من كل عام.


محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نجاح الجهود التى يقوم بها فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر فى إنارة المدخل الغربى لمحور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر ، وجارى إنارة باقى الأعمدة بالطريق الصحراوى وذلك بعد الإنتهاء من مد وتركيب الكابل الرئيسى للكهرباء بتكلفة 12 مليون جنيه .


إنارة المدخل الغربى بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر.. صور

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنفيذ فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم .


قومي المرأة بأسوان يوزع 500 وجبة غذائية بقرى كوم أمبو

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