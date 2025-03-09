أخبار أسوان| تكثيف حملات الطب البيطري ورفع للإشغالات وتوزيع وجبات إفطار ولحوم للبسطاء

شهدت أسوان أحداثًا متنوعة على مدار الـ 24 ساعة الماضية وكان من أهما تكليف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المعظم ، والتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى، والإطمئنان على عرضها لجمهور المواطنين بالجودة العالية .



حملات للطب البيطري تضبط لحوما مذ بوحة خارج المجازر في أسوان

تواصل أجهزة محافظة أسوان ، المختلفة جهودها لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجاً برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، حيث شهد الأسبوع الأول من الشهر الكريم توزيع 8910 وجبة إفطار على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ، وبالتوازى مع ذلك جارى توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية ، و 5 آلاف طن من اللحوم، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف ، والجمعيات الأهلية وأهل الخير وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

توزيع 8910 وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجاً بأسوان

قامت جمعية الأورمان بتوزيع 13 ألف كيلو لحوم على 6500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان حيث يتم التوزيع بالتزامن مع شهر رمضان المعظم.

الأورمان توزع 13 ألف كيلو لحوم على 6500 أسرة بأسوان



هذا وتستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بأسوان ، بالتنسيق مع مسئولى ومفتشى مديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها، وبدعم من شرطة المرافق والأجهزة الأمنية، حملاتها اليومية على المحلات والمكتبات لمراجعتها والتفتيش عليها.

إعدام كميات من الألعاب النارية وتشميع وإغلاق المحلات المخالفة بأسوان

فيما واصلت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهودها المكثفة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات والتراكمات ، وتنفيذ النظافة العامة ، والإنارة بالشوارع والطرق.

رفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة والإنارة بمدن إدفو وأسوان