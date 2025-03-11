عصام سالم: الأهلي لم يفز على الزمالك في آخر مباريات رغم أنه كان الأفضل

اعتبر الناقد الرياضي عصام سالم، أن ظروف الأهلي الفنية في مباراة القمة أفضل من الزمالك، ولكن هذا الأمر كان هو الواقع في المباريات الأخيرة، ومع ذلك لم يحقق الأحمر الانتصار.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا يوجد تنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة، وهو ما حدث في أزمة طاقم تحكيم مباراة القمة».

وأضاف عصام سالم: «الحكم المصري ينزل المباراة مضغوطًا من أول دقيقة ويتعامل معاملة «المتهم حتى تثبت براءته»، عكس الحكم الأجنبي الذي مهما أخطأ فإن اللاعبين يتقبلون تلك الأخطاء».

وتابع قائلًا: «نحن سنعيش في جو من البيانات والبيانات المضادة وكل واحد سيحاول أن يثبت صحة موقفه».

وحول أجواء مباراة القمة من الناحية الفنية، قال عصام سالم: «ظروف الأهلي أفضل بكثير من الزمالك ولكن في كل المباريات الأخيرة كانت ظروف الأهلي أفضل أكثر، ومع ذلك لم يستطع الأهلي تحقيق الانتصار».

ورأى سالم أن الزمالك لا يزال في المنافسة على المركز الثاني على أقل تقدير من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ولو انتصر على الأهلي وخسر الأهلي أمام بيراميدز يصبح الفارق بين الأهلي والزمالك نقطة واحدة.