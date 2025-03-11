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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمينة تشيد بمسلسل وتقابل حبيب: لا بلطجة ولا جعير على الفاضي

وتقابل حبيب
وتقابل حبيب
يارا أمين

أشادت المطربة الشعبية أمينة بمسلسل وتقابل حبيب وبأداء بطلة المسلسل ياسمين عبدالعزيز.

وكتبت أمينة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري”: "وتقابل حبيب صراحة مسلسل بيحاكي نوع من أنواع الرجالة النرجسية الوصولية المصلحجيه البحتة، أداء أكثر من رائع كل الكرو قمر وقمر القمرات ياسمين عبد العزيز شابووووووه بجد، عمل راقي بكل تفاصيله لا بلطجة ولا جعير على الفاضي".

وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تصدر مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب” المركز الثاني للأكثر مشاهدة عبر منصة «شاهد» في فرنسا، مشيرة إلى أن الجاليات العربية أكثر المتابعين للعمل في أوربا، والذي يعرض حاليا ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشاركت ياسمين عبدالعزيز صورة من المشهد عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلقت قائلة: “وتقابل حبيب، يتقدم للمركز الثاني في فرنسا 11 على شاهد، ده أكبر دليل إن الجالية العربية في أوروبا متابعة المسلسل بحب كبير”.

وأضافت :"النجاح مش بس جوه الوطن العربي، لكنه كمان وصل لكل المغتربين اللي شايفين في، وتقابل حبيب قصة تمس مشاعرهم وتشدهم من أول حلقة".

احداث الحلقة العاشرة

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “وتقابل حبيب” تطورات مشوقة، حيث حدثت مشاجرة حادة بين فرح (بسنت شوقي) وكاريمان العسكري (إنجي كيوان) داخل أحد المطاعم، بعدما تصادفتا في حمام المطعم، جاءت هذه المواجهة نتيجة توتر العلاقة بينهما، خاصة أن كاريمان هي شقيقة رقية العسكري (نيكول سابا)، التي كانت سببًا في تفريق ليل (ياسمين عبد العزيز) عن زوجها يوسف (خالد سليم).

“وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، بسنت شوقي، محمود ياسين جونيور، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج سينرجي.

رمضان ياسمين عبدالعزيز إنستجرام مسلسل وتقابل حبيب أمينة

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