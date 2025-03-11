قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل عن اجتماع الأهلي الطارئ: طريقة ضغط عفا عليها الزمن
تاس: توقف حركة القطارات بمنطقة دوموديدوفو في موسكو بعد هجوم بمسيرات اوكرانية
الاعتذار عن عدم خوض القمة أول مقترحات اجتماع الأهلي اليوم.. تفاصيل
آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 11 مارس
مظاهرات في نيويورك تطالب بالإفراج عن الفلسطيني المعتقل وترامب يهدد باعتقال المزيد
تعرف على مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر مارس 2025 | استعدادات مكثفة
الاستعلام عن الحالة الصحية لعمال النظافة المصابين بتسمم غذائي في الجيزة
مفاجأة جديدة.. محمد صلاح يعرض نفسه على برشلونة
يقود العالم للحرب الثالثة .. نائب اوروبي: ماكرون نسخة كاريكاتورية من بونابرت
قبل تناوله.. 4 مخاطر لـ العرقسوس على مرضى الكلى والضغط والسكري
مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمي سمير غانم تشيد بنجوم مسلسل قلبي ومفتاحه: بحبكوا أوي

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه
يارا أمين

عبرت الفنانة إيمي سمير غانم عن إعجابها الكبير بأداء نجوم مسلسل “قلبي ومفتاحه”.

ونشرت إيمي ستوري على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ببوستر المسلسل وعلقت قائلة: “أنا عايشة مع الناس دول..بحبكوا اوي”.

شهد مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 10 تطورات مثيرة خاصة بعد خروج محمد “آسر ياسين” من السجن ليقابل ميار “مي عز الدين” ويعترف لها مجددا بحبه. 

ويقرر محمد أن يردها إلى عصمته بعد أن تزوجا في المرة الأولى وتم طلاقهما بعد ساعات قليلة من الزواج. 

مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.

إيمي سمير غانم آسر ياسين مي عز الدين إنستجرام أشرف عبد الباقي مسلسل “قلبي ومفتاحه”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

الزيادة في الدعم

التموين: بدء صرف الزيادة على البطاقات التموينية اليوم الإثنين

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

استخراج بطاقة الرقم القومي

بـ 50 جنيه .. استخراج بطاقة الرقم القومي وانت في بيتك

رئيس الوزراء

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة.. قبل العيد ولا بعده؟

المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها قبل وفاتهما

رحلوا دون وداع.. مقبرة الصالحية بجدة تحتضن جثمان المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها

ترشيحاتنا

قلبي ومفتاحه

إيمي سمير غانم تشيد بنجوم مسلسل قلبي ومفتاحه: بحبكوا أوي

مكة محمد صلاح

شقيقة محمد صلاح تدعم مكة بعد ظهورها في مسلسل كامل العدد

وتقابل حبيب

أمينة تشيد بمسلسل وتقابل حبيب: لا بلطجة ولا جعير على الفاضي

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة والدجاج

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج

بانخفاض وزن ملحوظ.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

غير تقليدية.. قائمة سحور صحية للأسبوع الثاني في رمضان

السحور
السحور
السحور

مسلسل الكابتن الحلقة 11.. أكرم حسني يبحث عن هوية سامي مغاوري

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

من مكة إلى القــــ.بر

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

لميس الحديدي

ليه بنتجن وبنلوي البوز.. لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان

أثينا

5 أسباب جعلت من مسلسل أثينا عملا مميزا في رمضان 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد