شكرا لذوقك.. حمزة العيلي يرد علي تصريحات الإعلامي محمد علي خير

حظي الفنان حمزة العيلي بإشادة قوية من الإعلامي محمد علي خير، الذي عبر عن إعجابه الشديد بأداء العيلي في مسلسل “النص”، بطولة الفنان أحمد أمين، والذي يُعرض حاليًا ضمن سباق رمضان 2025.



وقال الإعلامي محمد علي خير عبر حسابه على فيس بوك منشورًا أشاد فيه بموهبة العيلي، قائلًا:"فيه ممثلين وفي حمزة العيلي بس!".

وسارع حمزة العيلي للرد عليه، وكتب: "أستاذنا الفاضل الراقي المحترم، شكراً لذوقك، على راسي، وإحنا لسه بنتعلم يا أستاذنا، خالص محبتي وتقديري لحضرتك".

مسلسل النص الحلقة 9

شهدت الحلقة 9 من مسلسل النص أحداثًا مشوقة، اذ اجتمع النص وفريقه في غرفة زقزوق لوضع خطة مميزة لتعطيل لجنة التخطيط الإنجليزية لوقف سرقة المقبرة في الأقصر.

وتخفى النص في شخصية خبير أنتيكات حتى يتمكن من تعطيل اللجنة.