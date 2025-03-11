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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة توعوية بعنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية" بطنطا

ندوة بمدارس طنطا
ندوة بمدارس طنطا
الغربية أحمد علي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية  بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية فرع الغربية ندوة بعنوان " فضائل شهر رمضان المبارك " بمدرسة محمد سمير ادريس المتميزة، بإدارة شرق طنطا بحضور ٥٠ طالب وطالبة ، وذلك بحضور فضيلة الشيخ إبراهيم عبد السلام ، بدار الافتاء المصرية فرع الغربية ، والأستاذ مجدى البابلى ، موجه أول التربية الاجتماعية بشرق طنطا التعليمية ، وذلك بإشراف الدكتور السيد العراقى ، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

توعية طلاب مدارس طنطا رسالة مجتمعية 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

فوائد شهر رمضان المبارك للصائمين 

وقال الشيخ ابراهيم عبد السلام، بدار الافتاء المصرية فرع الغربية،  خلال لقائه بطلاب وطالبات مدرسة محمد سمير ادريس المتميزة ، أنه قد ثبت عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنه كان يُبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به؛ فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «أتاكم شهر رمضان، شهرٌ مبارك، فرض اللَّه عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتُغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغلُّ فيه مردة الشياطين، وفيه ليلةٌ هي خيرٌ من ألف شهرٍ .

محافظ الغربية ندوة تعليم بالغربية بناء الإنسان المصري توعوية مدارس طنطا

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