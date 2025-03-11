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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ايمان البكش

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة

وجاء في نص البرقية .. "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، والتي أثبتت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أنها محل الفخر والإعزاز لكل المصريين والعالم العربي لما قدموه من دماء وتضحيات في سبيل الوطن وحفظ وسلامة أراضيه، فجاءت إنتصارات العاشر من رمضان عن جدارة تامة واستحقاق صادق وحققت نصرًا تاريخياً لمصرنا والأمة العربية.

كما أعربت الدكتورة منال عوض عن تمنياتها بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة التاريخية على الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية ... وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام ".

السيسي التنمية المحلية ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

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