أمير هشام يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الأهلي والترجي

طرح الإعلامي أمير هشام، سؤالا مثيرا بشأن توقعات مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي والترجي التونسي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟".

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتعرض للهزيمة أمام الترجي

كان الأهلي قد تعرض للهزيمة امام الترجي بهدف نظيف على ملعب رادس في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وتقام المباراة بدون جماهير في ظل عقوبة الكاف للنادي الأهلي بالحرمان من الجماهير بسبب أحداث مباراته أمام الجيش الملكي في دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس”.