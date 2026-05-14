ضبط 1.5 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، ضبط طن و425 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز الرياض، خلال حملة مكبرة نُفذت بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور السيد شوقت، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بكفرالشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب سامح شبل وكيل وزارة التموين، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال تداول وبيع الأسماك، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 375 كجم سمك بلطي، وطن و50 كجم سمك بوري، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سلامة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق، ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.