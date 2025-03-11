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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء من أهالي سيناء

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء من أهالي سيناء
الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء من أهالي سيناء
إسراء صبري

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية من أهالي سيناء.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، لحضور الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تحت عنوان "شعب أصيل"، وذلك بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الندوة شهدت عرض عدد من الفقرات والأفلام التسجيلية التي تجسد بطولات القوات المسلحة، كما قام  الرئيس بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

القوات المسلحة السيسي الرئيس السيسي أهالي سيناء

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