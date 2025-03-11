الرئيس السيسي: نحتفي اليوم بذكري شهدائنا ونؤكد إلتزامنا تجاه أسرهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بالندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم: “نحتفي اليوم بذكري شهدائنا ونؤكد إلتزامنا تجاه أسرهم فهم لم يقدموا أبنائهم فحسب، بل قدموا أغلي ما يملكون فمصر لا تنسي أبنائها الأوفياء”.

وأضاف الرئيس السيسي: “لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال العمل على تحقيق العدل وإقامة الدولة الفلسطينية، ولم يكن هذا الموقف يتحقق إلا بوعي الشعب المصري وإصطفافه حول القيادة عن صدق النية وحب الوطن، وأقدم تحية للشعب الفلسطيني الصامد فوق أرضه”.

وتابع: “ما تحقق على أرض مصر جعلنا نقف على قدمين ثابتتين ندافع عن حاضرنا ونؤمن مستقبل الأجيال، باسم الشعب المصري نتوجه بتحية تقدير وإجلال لشهدائنا الأبرار وأسرهم الكريمة، لما قدموه من تضحيات وبطولات”.