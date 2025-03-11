العثور على جثة طفلة داخل شيكارة بمنزلها في البحيرة

شهدت مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، حيث عُثر على جثة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات داخل شيكارة في منزلها.

العثور على جثة طفلة داخل شكارة

تلقتِ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً، من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على جثة طفلة داخل شكارة بمنزلها .

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

تشكيل فريق بحث جنائي من فورها انتقلتِ الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل تبلغ من العمر 4 سنوات ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرتِ النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.