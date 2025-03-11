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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خفيف ومفيد .. سحور اليوم الـ12 من رمضان

وجبة السحور ليوم الـ12 من رمضان
وجبة السحور ليوم الـ12 من رمضان
آية التيجي

يعتبر السحور من الوجبات التي لا غني عنها في شهر رمضان، فهي تقلل من الشعور بالجوع أو العطش خلال الصيام.

هناك بعض الأطعمة التي يمكن تحضيرها لسحور اليوم الـ12 من رمضان، بحيث يكون متوازنًا، خفيفًا، ويمنحكِ طاقة كافية للصيام ويشمل..

وجبة السحور ليوم الـ12 من رمضان

وجبة السحور ليوم الـ12 من رمضان

ـ طبق فول بالليمون وزيت الزيتون (مصدر للبروتين والألياف، يمنحكِ الشبع لفترة طويلة).
 

ـ بيضة مسلوقة أو عجة بالخضار (غنية بالبروتين وتعطي طاقة للصيام).
 

ـ قطعة جبنة قريش أو جبنة قليلة الدسم مع خيار وطماطم (لترطيب الجسم وتقليل العطش).
 

ـ رغيف خبز بلدي أو توست أسمر (مصدر للكربوهيدرات بطيئة الامتصاص).

ـ زبادي مع ملعقة صغيرة عسل نحل أو تمر (يساعد في الهضم ويمنع الحموضة).


ـ كوب ماء أو مشروب سحور صحي، مثل: الحليب أو الكركديه البارد (لترطيب الجسم أثناء الصيام).

نصائح لسحور صحي يجنبك الشعور بالجوع أو العطش

ـ تجنب الأطعمة المالحة والمخللات حتى لا تشعري بالعطش.

ـ اشرب كمية كافية من الماء، لكن لا تفرطي في السوائل دفعة واحدة.
 

ـ  يفضل تناول أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه لمنع الإمساك.

رمضان الصيام العطش الجوع السحور وجبة السحور سحور اليوم الـ12

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