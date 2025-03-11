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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام حبيب: مرحلة زواجي من شيرين عبد الوهاب انتهت.. و الجمهور لا يريد تجاوزها

حسام حبيب
حسام حبيب
يوسف أيمن

تحدث الفنان حسام حبيب عن علاقته السابقة بالمطربة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن علاقتهما بدأت كصداقة استمرت لسنوات قبل الزواج، وكانت خالية من المشكلات، مشيرًا إلى أن بداية زواجهما كانت جميلة، لكنها أصبحت "مرحلة وعدّت"، إلا أن الجمهور ما زال يركز عليها.

مرحلة جميلة لكنها انتهت

في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "العرافة" المذاع على قناتي النهار والمحور، قال حسام حبيب: "كنا أصدقاء قبل الزواج بسنوات، ولم تكن هناك مشكلات، وفي بداية الزواج، كان الأمر جميلاً، لكنها مرحلة وانتهت، ولكن الناس لا يريدون أن يتركوني أتجاوزها".

فضلت الصمت حفاظًا على العِشرة

أوضح حبيب أنه اختار الصمت رغم كثرة الاتهامات التي طالته بعد انفصاله عن شيرين، قائلًا: "كنت أُتهم ولا أرد، ليس لأني ضعيف أو لا أمتلك ردًا، ولكنني فضلت عدم الرد حفاظًا على العِشرة".

ذكريات جميلة وأخرى صعبة

تحدث حسام حبيب عن لحظات الفرح والحزن التي عاشها مع شيرين، قائلًا: "عشنا معًا لحظات جميلة وصعبة، سافرنا، ضحكنا، أكلنا، شربنا، وكنت مصممًا حتى آخر لحظة أن أحافظ عليها".

الانتقادات المستمرة بعد الانفصال

أكد حسام حبيب أنه لا يستطيع إرضاء الجميع بعد انتهاء العلاقة، موضحًا أن الناس ينتقدونه سواء تحدث أو التزم الصمت، حيث قال:

"إذا ظهرت سعيدًا، يقولون عني مستهتر ومستفز، وإذا التزمت الصمت، يتهمونني بأنني لا أملك شيئًا لأقوله".

شيرين عبد الوهاب الزواج حسام حبيب العرافة الجمهور

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