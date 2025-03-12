دفن جثمان شاب لقى مصرعه بحادث مروري في الشروق

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مصرع شاب بحادث مروري على الطريق في الشروق، وصرحت بدفن جثمان الشاب عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

مصرع شاب في حادث مروري بالشروق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق بمدينة الشروق وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة مصرع شاب أثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء قيادته دراجة نارية على الطريق وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.