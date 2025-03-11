نقل الكلب لجمعية والتحفظ على فرد أمن إداري.. تطورات عقر طالبة جامعة القاهرة

تحفظت مباحث الجيزة على فرد أمن إداري المسؤول عن الكلب في واقعة عقر طالبة بجامعة القاهرة للتحقيق معه.

ونقلت الأجهزة الأمنية الكلب المتسبب في إصابة الطالبة الى جمعية حماية الحيوان لفحصه من مختصي الطب البيطري حول إصابته بسعار ومدى خطورته على الطلاب.

وعقر كلب حراسة بجامعة القاهرة طالبة اثناء خروجها من الجامعة وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الجيزة، اشارة من قوات الامن المعينة حراسة أمام جامعة القاهرة يفيد بتعرض طالبة بجامعة القاهرة للعقر من كلب حراسة بالجامعة، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.