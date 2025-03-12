محمد جمال: رابطة الأندية يجب أن تطبق اللائحة على الأهلي مثلما حدث مع الزمالك

شدد محمد جمال نجم نادي الزمالك السابق، على أهمية تطبيق اللوائح على النادي الأهلي؛ بعدما غاب عن مباراة القمة أمام الزمالك، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

يجب تطبيق اللوائح على الأهلي

قال محمد جمال، في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس”، المذاع على فضائية etc، بأن اللائحة تم تطبيقها على الزمالك في الموسم الماضي، فعلى إدارة الأهلي أن تتحمل عواقب ما قامت به.

وتابع محمد جمال، أن الزمالك يطالب دائمًا بالعدل في كل شيء؛ ولذلك لا بد أن تكون اللوائح واحدة وتُطبق على جميع الفرق.

وواصل: "إذا طبقت اللوائح على الأهلي؛ كل الأندية ستسير على الطريق الصحيح".