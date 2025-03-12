يسرا اللوزي تجسّد «تاج» الجنية الطيبة وتحذر صابر من فخ الدجال في «المداح: العهد»

تظهر يسرا اللوزي في الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المداح: العهد في دور "تاج"، الجنية الطيبة، لتحذر صابر (حمادة هلال) من الوقوع في فخ الشياطين وفقدان إيمانه، وذلك بعدما تأثر بظهور والده المتوفى، والذي تكتشف أنه ليس سوى الدجال متجسدًا في هيئته، ضمن خدعة جديدة من ألاعيب الشياطين.

يأتي تحذير تاج بعدما التقى صابر بوالده الذي ظن أنه عاد للحياة، إلا أنه في الحقيقة مجرد وهم صنعه الدجال لخداعه. يبدو هذا الوالد المزعوم حقيقيًا إلى حد كبير، ما يدفع صابر للتشكيك في كل شيء، حتى في تحذيرات تاج. يعبر لها عن رغبته في العودة إلى أهله في الفيوم، لكنها تذكره بأن هذا قد يسبب لهم صدمة شديدة، خاصة أن هناك نسخة أخرى منه تعيش بالفعل بينهم.

وتتجسد "فحيح" (دارين حداد)، إحدى بنات إبليس، في هيئة صابر منذ أن عاد إلى أهله، ليجدوا أنفسهم أمام شخصين بنفس الشكل، مما قد يؤدي إلى وقوعهم في فخ أعدته بنات إبليس. على الرغم من تحذيرات تاج، يصر صابر على العودة لأهله، ليجد نفسه في مواجهة مصير جديد غير متوقع.

المداح: العهد هو الجزء الخامس من السلسلة الناجحة، من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، وجوري بكر، إلى جانب يسرا اللوزي التي تقدم دورًا محوريًا في الأحداث.