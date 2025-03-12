مسلسل «أثينا» يواصل تصدر اهتمام الجمهور ويطرح تساؤلات حول التكنولوجيا وتأثيرها

يواصل مسلسل "أثينا"، بطولة النجمة ريهام حجاج، جذب انتباه الجمهور، حيث يتناول قضايا التكنولوجيا المتطورة وتأثيرها على حياتنا، خاصة على الشباب، وكيف يمكن استغلالها للتلاعب بالأفراد سواء من قبل البشر أو الذكاء الاصطناعي.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل "أثينا"

شهدت الحلقة تصاعد التوتر بين الشخصيات الرئيسية، حيث دخل الدكتور أدهم (نبيل عيسى) في مواجهة حادة مع الدكتورة إيمان السعداوي (سوسن بدر)، عميدة الجامعة، متهمًا إياها بممارسة ضغوط على الطلاب لصالح نظام الجامعة. لكنها نفت ذلك تمامًا، مؤكدة أن الطالب آدم (سالم الوشاحي)، الذي أنهى حياته، كان متورطًا في سرقة الامتحانات منذ أربع سنوات.

في سياق آخر، تصاعدت المواجهة بين نادين (ريهام حجاج) وطليقها يوسف (أحمد مجدي)، حيث اتهمته بالأنانية وعدم الاكتراث بمشاعر من حوله. كما طلبت والدة أدهم منه الذهاب إلى المصحة لاستعادة توازنه، لكنه رفض قائلًا: "مش هقدر".

أبطال مسلسل "أثينا"

يضم المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى، إلى جانب ريهام حجاج.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، ويعد التعاون الأول بين ريهام حجاج والثنائي، بعد أن اعتادت العمل مع المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة في أعمالها السابقة.