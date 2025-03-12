أسعار الذهب في الكويت بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات أمس الثلاثاء في ظل ضعف مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.



وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع ليسجل أعلى مستوى عند 2918 دولارًا للأونصة بعد ان افتتح التداولات عند المستوى 2889 دولار للأونصة .

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 12-3-2025، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا سجل 28.900 دينار

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشار 25.275 دينار

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 21.675 دينار

أسعار الذهب في الكويت

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 28.900 دينار سعر الذهب عيار 22 26.475 دينار سعر الذهب عيار 21 25.275 دينار سعر الذهب عيار 18 21.675 دينار سعر الذهب عيار 14 16.850 دينار سعر الذهب عيار 12 14.450 دينار الاونصة 898.675 دينار سعر الجنيه الذهب اليوم 202.250 دينار الأونصة بالدولار 2917.32 دولار

أظهر تقرير الوظائف الحكومي، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير مقارنة بارتفاع قدره 160 ألف وظيفة كانت توقعها الأسواق في حين بلغ معدل البطالة 4.1% مقارنة بتوقعات 4%.



ساعد الرقم الأضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية على دعم الذهب بالإضافة على هبوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2022.



أيضا استمرار عدم اليقين المتعلق بقرارات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالتعريفات الجمركية زادت الطلب على الذهب بشكل عام كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم الذي قد ينشأ عن هذه السياسيات التجارية.

وقد صرح رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن البنك يمكنه الانتظار لرؤية تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

وأوضح بأول، أن الإدارة الأميركية تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في مجالات التجارة والهجرة والسياسة المالية والتنظيم، مشيرا إلى أن الأثر الصافي لهذه التغييرات هو ما سيحدد مسار الاقتصاد والسياسة النقدية، وأن عدم اليقين بشأن هذه التغييرات والنتائج المحتملة لا يزال مرتفعًا.

أكد بأول أن الاحتياطي الفدرالي يركز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضجيج مع تطور التوقعات، وأنه ليس هناك حاجة للتسرع، حيث يمكنهم الانتظار حتى تتضح الصورة، وهذه التصريحات تتعارض إلى حد ما مع التوقعات المتزايدة في الأسواق بخفض أسعار الفائدة هذا العام.