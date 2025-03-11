أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يحرص العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين، على متابعة أسعار الذهب يوميا، نظرا لكونه أحد أهم وسائل الادخار والاستثمار، وملاذا آمنا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تذبذبا ملحوظا، متأثرة بعوامل محلية ودولية مثل سعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب، والقرارات الاقتصادية العالمية، ويعد الذهب أحد الأصول التي تتأثر بشكل مباشر بحالة الأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم 2025

تختلف أسعار الذهب وفقا لنقاء العيار، حيث يعد عيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا بين المواطنين، وتتفاوت الأسعار بين محلات الصاغة بسبب اختلاف تكاليف المصنعية، والتي تعتمد على نوع المشغولات الذهبية وجودة تصنيعها.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 4709 جنيه 4686 جنيه

عيار 22 4316 جنيه 4295 جنيه

عيار 21 4120 جنيه 4100 جنيه

عيار 18 3531 جنيه 3514 جنيه

عيار 14 2747 جنيه 2733 جنيه

عيار 12 2354 جنيه 2343 جنيه

الاونصة 146453 جنيه 145742 جنيه

الجنيه الذهب 32960 جنيه 32800 جنيه

الأونصة بالدولار 2912.06 دولار



سعر الجنيه الذهب

يتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، ويتميز بانخفاض تكاليف المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، مما يجعله خيارا مفضلا لمحبي الاستثمار في الذهب.

أهم العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

تعتمد حركة أسعار الذهب المحلية على مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

السعر العالمي للذهب: يتغير بناء على الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة العالمية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري: حيث يرتبط سعر الذهب في السوق المحلي بتكلفة استيراده من الخارج.

معدلات العرض والطلب: تزداد الأسعار خلال مواسم الزواج والمناسبات الكبرى نتيجة ارتفاع الطلب.

الأوضاع الاقتصادية والسياسية: تلعب القرارات الحكومية والظروف الاقتصادية دورا مهما في تحديد أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية.

أنواع وعيارات الذهب في السوق

يختلف الذهب من حيث العيار وفقا لنسبة الذهب الخالص في المشغولات، وأشهرها:

عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.99%، يتميز بلونه اللامع وملمسه الناعم، ويستخدم في السبائك الذهبية.

عيار 21: يحتوي على 87.5% من الذهب ممزوجا بمعادن أخرى مثل النحاس والفضة، وهو الأكثر شيوعا في مصر.

عيار 18: يتضمن 75% من الذهب، ويتميز بصلابته، مما يجعله مثاليا للمشغولات الذهبية المتنوعة.