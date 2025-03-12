تصادم مروع على طريق مصر - أسيوط الزراعي يُصيب 7 أشخاص.. والنيابة تتحرك

قرّرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحفظ على سيارتين، إحداهما أجرة والأخرى نقل، تسببتا في إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق مصر-أسيوط الزراعي أمام قرية العطف التابعة لمركز العياط.

كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات للسائقين للتأكد من تعاطيهما للمخدرات من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الذين تعرضوا لكدمات وسحجات جراء الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وقوع تصادم بين السيارتين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.