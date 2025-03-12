تطهير الترع قبل نهاية إبريل| وزير الري يتابع الاحتياجات المائية قبل فصل الصيف

قد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبل “الموسم الصيفي” .

وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير مرور مهندسي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع المنتهية والجارية بمختلف المحافظات، واستعراض البرنامج الزمنى لخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتنفيذ أعمال تطهيرات الترع.

وقد شدد الدكتور سويلم على سرعة إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية شهر ابريل ٢٠٢٥ بحد أقصى، مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للرى لضمان قدرة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة .

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة المرور الدورى من مهندسى الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية على الترع لضمان نهو كافة التطهيرات طبقا لخطة التطهيرات الموضوعة ، والتأكد من جاهزية شبكة الترع لاستقبال موسم أقصى الإحتياجات المائية المقبل .

كما وجه بقيام أجهزة الرى بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية لضمان قدرة هذه المساقى على امرار التصرفات المائية من الترع وصولا للأراضى الزراعية.